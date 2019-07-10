НОВОСТИ

Тарасов нецензурно высказался о конфликте с «Локомотивом»

Футболист считает, что в этой истории необходимо выслушать мнение двух сторон.

Тарасов нецензурно высказался о конфликте с «Локомотивом»
Тарасов продолжает спор с "Локомотивом"/globallookpress.com

Экс-футболист московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов, у которого 30 июня 2019 года истек контракт с клубом, в нецензурной форме в социальных сетях высказался о конфликте с клубом. Как он заявил, для того, чтобы правильно разобраться в ситуации с его бывшей командой, нужно услышать мнение двух сторон.

Тарасов конфликтует с бывшей командой/globallookpress.com

В опубликованном в соцсетях ролике можно увидеть, как Дмитрий Тарасов со своим другом едет на автомобиле. В начале записи он находится на стадионе своего любимого клуба, за который выступал девять лет.

Далее Дмитрий Тарасов приводит слова одного из руководителей клуба, адресованные ему перед хирургическим вмешательством в Барселоне: «Тебе вообще кто операцию будет оплачивать?» Как признается футболист, в тот момент он подумал, что «упадет со стула». Как считает футболист, его просто послали «на три буквы».

Затем в ролике можно увидеть генерального директора «Локомотива» Василия Кикнадзе. Он угрожает футболисту судом. Отметим, что клуб подозревает, что футболист сделал себе операцию, в которой не нуждался. Между тем Тарасов настаивает, чтобы теперь уже бывшая команда оплатила ему все издержки.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

БарселонаВасилий КикнадзеДмитрий ТарасовФК "Локомотив"

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Тарасов нецензурно высказался о конфликте с «Локомотивом»
Интересно?
Поделись с друзьями: