Тарасов нецензурно высказался о конфликте с «Локомотивом»

Футболист считает, что в этой истории необходимо выслушать мнение двух сторон.

Экс-футболист московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов, у которого 30 июня 2019 года истек контракт с клубом, в нецензурной форме в социальных сетях высказался о конфликте с клубом. Как он заявил, для того, чтобы правильно разобраться в ситуации с его бывшей командой, нужно услышать мнение двух сторон.

В опубликованном в соцсетях ролике можно увидеть, как Дмитрий Тарасов со своим другом едет на автомобиле. В начале записи он находится на стадионе своего любимого клуба, за который выступал девять лет.

Далее Дмитрий Тарасов приводит слова одного из руководителей клуба, адресованные ему перед хирургическим вмешательством в Барселоне: «Тебе вообще кто операцию будет оплачивать?» Как признается футболист, в тот момент он подумал, что «упадет со стула». Как считает футболист, его просто послали «на три буквы».

Затем в ролике можно увидеть генерального директора «Локомотива» Василия Кикнадзе. Он угрожает футболисту судом. Отметим, что клуб подозревает, что футболист сделал себе операцию, в которой не нуждался. Между тем Тарасов настаивает, чтобы теперь уже бывшая команда оплатила ему все издержки.