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Хмельницкая объяснила дружбу с новой избранницей Кеосаяна

Актриса театра и кино смогла найти общий язык с Маргаритой Симоньян.

Хмельницкая объяснила дружбу с новой избранницей Кеосаяна
Алена Хмельницкая и Тигран Кеосаян (Фото: Globallookpress.com)

48-летняя Алена Хмельницкая родила от кинорежиссера Тиграна Кеосаяна двух дочерей: старшей Александре в сентябре исполнится 25 лет, а младшей Ксении — девять лет. Еще в июне экс-супруг актрисы в компании своей нынешней избранницы Маргариты Симоньян побывал в гостях у Алены, поздравив дочь Ксюшу с днем рождения. Кеосаян вручил экс-возлюбленной букет цветов. Примечательно, что на семейное торжество режиссер пришел вместе с беременной Симоньян.

Алена Хмельницкая сама ведет личную страничку в Instagram и часто вступает в диалоги с верными почитателями. На этот раз актриса устроила для поклонников опросник, позволив фанатам в анонимной форме задать ей вопросы, касающиеся ее творчества и личной жизни. Знаменитость тут же спросили о взаимоотношениях с Маргаритой Симоньян.

«Как вам удается прекрасно общаться с женой Тиграна Кеосаяна?!» — поинтересовались у Хмельницкой.

«Легко! Она умная и классная», — объяснила свою дружбу с Симоньян экс-возлюбленная Кеосаяна.

Алена Хмельницкая с Тиграном Кеосаяном и Маргаритой Симоньян. Фото: Instagram.com/alxmel

Примечательно, что Алена Хмельницкая не только смогла найти общий язык с избранницей бывшего мужа, — она также тесно общается и с самим кинорежиссером. Актриса не запрещает экс-возлюбленному видеться с дочерьми.

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Алена Хмельницкаязвездные детиМаргарита СимоньянТигран Кеосаян

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Хмельницкая объяснила дружбу с новой избранницей Кеосаяна
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