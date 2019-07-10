НОВОСТИ

Лобода предстанет на концерте в Нижнем Новгороде в необычной позе

Звезда пообещала сделать стойку на голове.

Лобода предстанет на концерте в Нижнем Новгороде в необычной позе
Лобода удивила пользователей откровенной фотографией на странице/globallookpress.com

Певица Светлана Лобода в Instagram опубликовала любопытный снимок. На фотографии на фоне водоема стоит на голове обнаженная девушка. При этом не совсем понятно, сама певица на фотографии или все-таки она откуда-то заимствовала снимок.

«Принять позу. В Нижнем Новгороде я встану на сцене», — заявила она в подписи. Отметим, что концерт звезды в этом волжском городе продет 16 июля.

Часть пользователей взорвались восторженными комментариями, заявив, что Светлана Лобода опубликовала очень откровенный снимок себя любимой. Правда, нашлись и те, кто заявил, что на снимке вовсе не певица. Пользователи сделали вывод, что этой фотографией Лобода хочет привлечь к себе внимание и продать, как можно больше билетов на свое выступление.

Вообще Светлана Лобода любит выступать на сцене в полуобнаженном виде. В прошлом году по этому разразился скандал. Певица собиралась выступить на летнем фестивале в Екатеринбурге. Организатор музыкального мероприятия Евгений Горенбург в одном из интервью обмолвился, что певица просит, чтобы на сцене было очень тепло. Всему виной то, что она выступает с минимумом одежды на теле и потому мерзнет. Когда до Лободы дошла эта информация, то она сказала, что организаторы концерта в уральской столице всего лишь распространяют слухи про нее. Впрочем, позже стало известно, что исполнительница разорвала свой договор с организаторами в Екатеринбурге и не сцене не выступит.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Евгений ГоренбургНижний Новгородоткровенный снимокСветлана Лобода

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Лобода предстанет на концерте в Нижнем Новгороде в необычной позе
Интересно?
Поделись с друзьями: