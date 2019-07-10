Лобода предстанет на концерте в Нижнем Новгороде в необычной позе

Певица Светлана Лобода в Instagram опубликовала любопытный снимок. На фотографии на фоне водоема стоит на голове обнаженная девушка. При этом не совсем понятно, сама певица на фотографии или все-таки она откуда-то заимствовала снимок.

«Принять позу. В Нижнем Новгороде я встану на сцене», — заявила она в подписи. Отметим, что концерт звезды в этом волжском городе продет 16 июля.

больше по теме Лобода поделилась редким кадром с отцом в день его рождения Сергею Васильевичу исполнилось 62 года.

Часть пользователей взорвались восторженными комментариями, заявив, что Светлана Лобода опубликовала очень откровенный снимок себя любимой. Правда, нашлись и те, кто заявил, что на снимке вовсе не певица. Пользователи сделали вывод, что этой фотографией Лобода хочет привлечь к себе внимание и продать, как можно больше билетов на свое выступление.

Вообще Светлана Лобода любит выступать на сцене в полуобнаженном виде. В прошлом году по этому разразился скандал. Певица собиралась выступить на летнем фестивале в Екатеринбурге. Организатор музыкального мероприятия Евгений Горенбург в одном из интервью обмолвился, что певица просит, чтобы на сцене было очень тепло. Всему виной то, что она выступает с минимумом одежды на теле и потому мерзнет. Когда до Лободы дошла эта информация, то она сказала, что организаторы концерта в уральской столице всего лишь распространяют слухи про нее. Впрочем, позже стало известно, что исполнительница разорвала свой договор с организаторами в Екатеринбурге и не сцене не выступит.