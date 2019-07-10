Гоген Солнцев готов бросить пожилую жену ради Лолиты

Как только Лолита Милявская и ее супруг Дмитрий Иванов объявили о своем решении расстаться, на руку и сердце певицы, пока еще даже официально не свободной, уже начали претендовать десятки мужчин. В их числе оказался Гоген Солнцев, которого совсем не смущает то, что он сам связан узами брака.

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Ради певицы Солнцев готов оставить пожилую супругу. По его словам, Лолите нужен или совсем старый муж, который ничем ее не потревожит, или такой яркий и веселый человек, как он сам.

«Надеюсь, Лолочка рассмотрит мою кандидатуру и со мной свяжется, чтобы мы обсудили детали брачного договора», – говорит Гоген в интервью «Собеседнику».

Как отреагировала на это высказывание жена шоумена, 64-летняя Екатерина Терешкович, не сообщается. Однако возможно, что сейчас отношения пары разладились. Солнцев часто ссорится с избранницей и жалуется на нее в соцсетях, а недавно он вышел в свет с новой дамой в возрасте, писал портал teleprogramma.pro.

К счастью, накануне Лолита Милявская намекнула на примирение с молодым мужем. Как выяснилось, у супругов случился кризис в отношениях, который знаком любой паре.