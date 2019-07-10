Гоген Солнцев готов бросить пожилую жену ради Лолиты

Как только Лолита Милявская и ее супруг Дмитрий Иванов объявили о своем решении расстаться, на руку и сердце певицы, пока еще даже официально не свободной, уже начали претендовать десятки мужчин. В их числе оказался Гоген Солнцев, которого совсем не смущает то, что он сам связан узами брака.
Ради певицы Солнцев готов оставить пожилую супругу. По его словам, Лолите нужен или совсем старый муж, который ничем ее не потревожит, или такой яркий и веселый человек, как он сам.
«Надеюсь, Лолочка рассмотрит мою кандидатуру и со мной свяжется, чтобы мы обсудили детали брачного договора», – говорит Гоген в интервью «Собеседнику».
Как отреагировала на это высказывание жена шоумена, 64-летняя Екатерина Терешкович, не сообщается. Однако возможно, что сейчас отношения пары разладились. Солнцев часто ссорится с избранницей и жалуется на нее в соцсетях, а недавно он вышел в свет с новой дамой в возрасте, писал портал teleprogramma.pro.
К счастью, накануне Лолита Милявская намекнула на примирение с молодым мужем. Как выяснилось, у супругов случился кризис в отношениях, который знаком любой паре.