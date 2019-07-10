Никита Пресняков похвастался выступлением на европейской сцене

28-летний Никита Пресняков вместе со своей группой «Multiverse» выступил на фестивале альтернативной музыки в Европе. Об этом внук Аллы Борисовны рассказал на личной страничке в Instagram. По словам сына Кристины Орбакайте, его до сих пор переполняют эмоции. Так, у Примадонны появился лишний повод для гордости за Никиту. Возлюбленный модели Алены Красновой, делясь впечатлениями от выступления его коллектива, отметил, что европейская публика принимала их как своих.

«Впервые играли в Европе с группой! В конце выступления толпа европейцев кричала название нашей группы «Multiverse»! Наше участие на фестивале Custom прошло в разы круче, чем мог предполагать! Организаторы уже позвали на следующий год! Короче, все очень счастливы! И мы, и слушатели, и организаторы фестиваля!» — подметил внук Пугачевой.

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Ранее в одном из интервью мама Никиты Преснякова — певица и актриса Кристина Орбакайте — призналась, что уже готова к появлению внуков. Вот только старшие сыновья исполнительницы не торопятся обзаводиться потомством. Ни 21-летний Дени Байсаров, ни его старший брат Никита пока не стали родителями.