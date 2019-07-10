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Канделаки вступила в спор с Соловьевым после выходки Габунии

Телеведущая считает, что не надо всех грузин «причесывать одной гребенкой».

Канделаки вступила в спор с Соловьевым после выходки Габунии
Тина Канделаки вступила в спор с Соловьевым/ globallookpress.com

Телеведущая и генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки вступила в спор с известным журналистом Владимиром Соловьевым. Поводом послужила недавняя выходка грузинского журналиста Георгия Габунии, который нелестно высказался о президента России Владимире Путине, оскорбив того в прямом эфире.

Соловьев вступил в спор с Канделаки/globallookpress.com

Соловьев в своем Telegram-канале написал, что ругань журналиста отражает позицию не только канала, но и руководства страны. При этом он задался вопросом: «Кто-то еще хочет поусердствовать в произнесении вечных мантр о «высокой культуре, гостеприимстве, общих ценностях и народной дипломатии?»

Канделаки посчитала, что Соловьев обратился именно к ней. Телеведущая заметила, что выходку журналиста нельзя приравнивать к официальной позиции властей Грузии. Она заметила, что многие политики, в том числе президент страны, а также простой народ, осудили поступок Габунии. Она считает, что за этим инцидентом стоит бывший глава государства Михаил Саакашвили. Соловьев же, как она думает, «причесывает всех одной гребенкой». Канделаки думает, что Саакашвили рад, что ему удается вызвать истерику среди людей, к мнению которых прислушиваются в России. Отметим, что чуть позже Соловьев сказал, что Канделаки он не подразумевал, когда высказывался о выходке грузинского журналиста.

Отметим, что поступок Габунии осудили некоторые звезды российского шоу-бизнеса. Группа «Ласковый май», к примеру, никогда больше не поедет с гастролями в Грузию. Андрей Разин призвал и других российских звезд пойти по такому же пути.

Добавим, что известный российский журналист Владимир Познер также не прошел мимо слов Габунии. Как считает мэтр российской журналистики, в любой стране мира Габуния бы больше никогда не нашел себе работу по профессии. Любой человек может высказывать свое мнение, но при этом не оскорбляя оппонента. Георгий Габуния же нарушил этот незыблемый принцип и в глазах Познера перестал быть журналистом.

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Тэги:

Владимир ПутинВладимир СоловьевГеоргий ГабунияГрузияТина Канделаки

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Канделаки вступила в спор с Соловьевым после выходки Габунии
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