Познер раскритиковал Габунию за нарушение принципов журналистики

По словам телеведущего, каждый имеет право высказывать свое мнение, но не оскорбляя при этом других.

Телеведущий Владимир Познер на своем официальном сайте высказался по поводу нелестных высказываний в адрес президента России Владимира Путина из уст грузинского журналиста Георгия Габунии, которые тот позволил себе в прямом эфире. Как сказал мэтр российской журналистики, он не хотел обнародовать свое мнение, чтобы не обострять ситуацию, но в итоге решил высказаться, чтобы не было сомнений в его позиции.

Как сказал Владимир Познер, в любой стране мира журналист, позволивший себе то, что сказал Габуния, никогда бы не нашел работу после. Он был бы тут же уволен. При этом Познер подчеркнул, что любой человек имеет право высказать свое мнение, но без использования нецензурной лексики и оскорблений в адрес человека.

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Познер прекрасно понимает, что в Грузии идет острая предвыборная борьба, битва за голоса избирателей. Кто ярче выскажется в адрес России, тот и может оказаться на коне. Мэтр прекрасно понимает, что политика – грязное дело, но у любой грязи должен быть предел. Лично для Познера Габуния перестал быть журналистом, потому что нарушил главный принцип этой профессии.

Отметим, что некоторые российские звезды шоу-бизнеса осудили Габунию за его слова. В частности, продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин считает, что российские звезды больше не должны ездить с гастролями в Грузию. Собственно, его коллектив больше никогда не выступит в этой стране. Также в адрес Габунии нелестно высказался и продюсер Иосиф Пригожин. Пригожин считает, что Габуния больше не может считаться мужчиной с Кавказа, потому что своим поступком оскорбил свой же народ.