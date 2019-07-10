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В особняке за 40 миллионов Собчак будет жить без Богомолова

Телеведущая по следам своих звездных коллег строит экологичный деревянный дом премиум-класса.

В особняке за 40 миллионов Собчак будет жить без Богомолова
Новый особняк Ксении Собчак дует выполнен из финской сосны. ФОТО: GLOBALLOOKPRESS.COM

История с расставанием и разводом актера Максима Виторгана и ведущей Ксении Собчак шумела с начала этого года. Но даже расставшись, поделив имущество и разъехавшись по разные стороны, главные герои неудачной лав-стори не ушли в тень.

Недавно стало известно, что бывший супруг Ксении якобы закрутил роман с Нино Нинидзе, бывшей женой Кирилла Плетнева. Ну, а тот, с кем строит отношения Собчак, известно давно. Но вот мало, кто знает, что несмотря на чувства, Константин Богомолов не будет жить вместе со своей возлюбленной в ее новом доме. Хозяйничать в доме будут Ксения и сын Платон.

Об этом кр.ru рассказали в компании, занимающейся возведением особняка.

«Она сказала, что будет жить одна, но время от времени к ней будут заезжать в гости друзья, поэтому дом будет большой. Фундамент сейчас заливают. Это будет особняк из финской северной сосны», — рассказывает строитель.

При этом дизайнер Ирина Лукьянова отмечает, что деревянный дом премиум-класса обойдется Собчак в 40 миллионов рублей. Кстати, в подобных домах уже наслаждаются жизнью Олег Тиньков, Федор Бондарчук, актер Вилле Хаапасало, Надежда Бабкина, футболист Александр Кержаков, фигуристы Алексей Тихонов и Мария Петрова.

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В особняке за 40 миллионов Собчак будет жить без Богомолова
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