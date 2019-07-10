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Мать журналиста Габунии шокирована поступком сына

Женщина не ожидала, что телеведущего будут так сильно ругать.

Мать журналиста Габунии шокирована поступком сына
Поступок журналиста Габуния вызвал волну критики/скрин видео с телеканала "Рустави-2"

Член «Союза грузин России» Игорь Гвритишвили, который прекрасно знает мать грузинского журналиста Георгия Габунии, заявил, что женщина «в шоке» от поступка своего сына. Между прочим, Джульетта Вашакмадзе — заслуженная артистка Грузинской ССР. Женщина окончила архитектурный факультет Грузинского политехнического института в 1958 году. Вскоре она поступила в Грузинский театральный институт. С 1958 года была телеведущей, журналисткой и режиссером. Как сказал Гвритишвили, мать Георгия Габуния не ожидала, что сына будут столь сильно осуждать за оскорбления в адрес Владимира Путина.

Разин призвал российских звезд не ездить в Грузию/globallookpress.com

Также член «Союза грузин России» сказал, что Вашакмадзе была первой профессиональной ведущей в стране, которую всегда очень уважали друзья и коллеги. Женщину всегда отличала поставленная дикция. Сам Гвритишвили был несколько раз у нее в студии.

Высказался Гвритишвили и о Георгии Габунии, который своим поступком вызвал гнев грузинского народа. По его словам, «этого придурка» он видел только по телевидению. Как профессионального журналиста его никто не воспринимает. У программы, которую он ведет, высокие рейтинги только потому, что он поднимает темы, которые нравятся оппозиции, сообщает «МК».

Напомним, что Георгий Габуния в прямом эфире канала «Рустави-2» оскорбил президента России Владимира Путина. Сейчас он отстранен от эфира. Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин после его выходки сказал, что его коллектив больше никогда не поедет на гастроли в Грузию.

Любопытно, что чуть позже Разин возмутился, что другие российские музыканты не поддержали его порыв и не высказались о скандальном грузинском журналисте. По его мнению, в Грузию должны перестать ездить все российские звезды шоу-бизнеса.

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Андрей РазинГеоргий ГабунияГрузияДжульетта ВашакмадзеИгорь ГвритишвилиИосиф Пригожин

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Мать журналиста Габунии шокирована поступком сына
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