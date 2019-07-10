Мать журналиста Габунии шокирована поступком сына

Женщина не ожидала, что телеведущего будут так сильно ругать.

Член «Союза грузин России» Игорь Гвритишвили, который прекрасно знает мать грузинского журналиста Георгия Габунии, заявил, что женщина «в шоке» от поступка своего сына. Между прочим, Джульетта Вашакмадзе — заслуженная артистка Грузинской ССР. Женщина окончила архитектурный факультет Грузинского политехнического института в 1958 году. Вскоре она поступила в Грузинский театральный институт. С 1958 года была телеведущей, журналисткой и режиссером. Как сказал Гвритишвили, мать Георгия Габуния не ожидала, что сына будут столь сильно осуждать за оскорбления в адрес Владимира Путина.

Также член «Союза грузин России» сказал, что Вашакмадзе была первой профессиональной ведущей в стране, которую всегда очень уважали друзья и коллеги. Женщину всегда отличала поставленная дикция. Сам Гвритишвили был несколько раз у нее в студии.

Высказался Гвритишвили и о Георгии Габунии, который своим поступком вызвал гнев грузинского народа. По его словам, «этого придурка» он видел только по телевидению. Как профессионального журналиста его никто не воспринимает. У программы, которую он ведет, высокие рейтинги только потому, что он поднимает темы, которые нравятся оппозиции, сообщает «МК».

Напомним, что Георгий Габуния в прямом эфире канала «Рустави-2» оскорбил президента России Владимира Путина. Сейчас он отстранен от эфира. Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин после его выходки сказал, что его коллектив больше никогда не поедет на гастроли в Грузию.

Любопытно, что чуть позже Разин возмутился, что другие российские музыканты не поддержали его порыв и не высказались о скандальном грузинском журналисте. По его мнению, в Грузию должны перестать ездить все российские звезды шоу-бизнеса.