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Лобода поделилась редким кадром с отцом в день его рождения

Сергею Васильевичу исполнилось 62 года.

Лобода поделилась редким кадром с отцом в день его рождения
Лобода поздравила отца с днем рождения/globallookpress.com

Певица Светлана Лобода в Instagram опубликовала снимок со своим папой Сергеем Васильевичем. Мужчине исполнилось 62 года. «Папулечка! Сил тебе и здоровья! С днем твоего рождения! Я люблю тебя», — заявила певица, которая очень похожа на своего родственника.

Отметим, что Сергей Васильевич никак не связан с шоу-бизнесом. Он трудится на авиационном заводе. При этом мужчина увлекается музыкой и всегда рад успехам своей звездной дочери.

Любопытно, что под постом Светланы Лободы отметились некоторые звезды шоу-бизнеса. К примеру, близкий друг певицы Александр Ревва также пожелал здоровья и успехов мужчине. Среди других звезд, кто поздравил отца Лободы, следует назвать певицу Аниту Цой. «Светик. Передавай папе пожелания крепкого здоровья. С днем рождения!» — заявила исполнительница.

Сегодня Светлана Лобода — одна из самых известных певиц в отечественном шоу-бизнесе. Каждая ее песня становится, как правило, хитом. У звезды двое детей. Чуть больше года назад она родила младшую дочку, которую назвала Тильдой. Ходят слухи, что отцом ребенка является известный немецкий музыкант Тилль Линдеманн. Правда, сама Лобода предпочитает личную жизнь не комментировать.

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Александр РевваАнита Цойдень рожденияСветлана ЛободаСергей Лобода

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Лобода поделилась редким кадром с отцом в день его рождения
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