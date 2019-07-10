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Дмитрий Тарасов сделал себе операцию, в которой не нуждался

Об этом генеральный директор футбольного «Локомотива» Василий Кикнадзе заявил на встрече с болельщиками команды.

Дмитрий Тарасов сделал себе операцию, в которой не нуждался
Тарасов сделал себе операцию без разрешения руководства клуба/globallookpress.com

Генеральный директор футбольной команды «Локомотив» Василий Кикнадзе на встрече с болельщиками команды по итогам сезона заявил, что бывший игрок Дмитрий Тарасов сделал операцию, в которой не нуждался. По его словам, врачи клуба обратились в три европейские клиники и везде им сказали, что такая травма, как у мужа модели Костенко, лечится терапевтическим путем без хирургического вмешательства.

Тарасов сейчас живет с моделью Костенко/globallookpress.com

По словам Кикнадзе, об окончании контракта с Тарасовым он сообщил ему лично, когда игрок находился в отпуске. В ответ футболист попросился пройти дополнительное обследование в клинике Барселоны. Он захотел пройти реабилитацию травмы, которую получил в последнем матче сезона. Однако уже в испанской больнице игрок почему-то решил, что должна быть сделана операция.

Добавим, что Тарасов уведомил врачей «Локомотива» о предстоящей манипуляции. Медик клуба отправил ему смс со словом «Хорошо». Игрок посчитал, что медицинский штаб согласен. При этом Кикнадзе считает, что одно слово от доктора вовсе не означает, что в клубе дали добро на операцию.

Кикнадзе заметил, что футболист отдал клубу девять лет своей футбольной жизни. Но даже это обстоятельство не означает, что игрок имел право ложиться под нож хирурга без согласования с тренерским штабом. Руководитель клуба не исключает, что дело может закончиться судом, сообщает ТАСС.

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Анастасия КостенкоБарселонаВасилий КикнадзеДмитрий ТарасовФК "Локомотив"

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Дмитрий Тарасов сделал себе операцию, в которой не нуждался
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