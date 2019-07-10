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Абрикосов пошутил, что пойдет на шоу Малахова за миллион рублей

Бывший участник проекта «Дом-2» теперь не готов работать за скромный гонорар.

Абрикосов пошутил, что пойдет на шоу Малахова за миллион рублей
Май Абрикосов не готов идти на шоу Малахова за скромный гонорар/instagram.com/tertishnyi_official/

Бывший участник скандального проекта «Дом-2» Май Абрикосов пошутил в Instagram, что готов участвовать в шоу телеведущего Андрея Малахова только за миллион рублей. По его словам, журналисты пишут про него по-прежнему всякие небылицы. Последняя статья особенно запала ему в душу. Заголовок в ней следующий: «Май Абрикосов уехал в деревню и разводит коров».

По словам Абрикосова, для многих журналистов слово деревня звучит почему-то устрашающе. Он представляет, как журналисты сочиняют про него материалы, поедая стейки средней прожарки.

«Так, мол, и так, давай напишем, что стал он отшельником и уехал жить в село под Воронежем, ходит в церковь. Но ведь об этом уже писали все, кому не лень. А мы еще добавим, что он якобы коров разводит! И будет сенсация! Согласитесь, друзья, пиар — это всё-таки искусство», — сказал он и упомянул недавнюю историю с продюсером Бари Алибасовым.

Как сказал Абрикосов, он даже пальцем не пошевелит, чтобы создать про себя новый информационный повод, который будет распространяться по всемирной сети. «Жду от Андрея Малахова новое предложение о съемках и реквизит. Раньше я согласился бы на скромный гонорар, ну а теперь, раз коров развожу, то исходя из важности меньше чем на миллион рублей – не согласен. P.S. Пишите, звоните, если долго не отвечаю, значит, дою коров», — сказал Май Абрикосов.

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Тэги:

Андрей МалаховМай АбрикосовПроект "Дом-2"

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Абрикосов пошутил, что пойдет на шоу Малахова за миллион рублей
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