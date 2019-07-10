Стоянов ради своего шоу похудел на 22 килограмма

Известный юморист Юрий Стоянов признался, что похудел на 22 килограмма ради своего нового шоу «100янов». По словам создателя программы «Городок», ему не понадобились для этого какие-либо диеты. «Только спорт и самоограничение. Бассейн и кардиотренажеры», — заявил он.
Стоянов подчеркнул, что для него сгонка веса не столь сложна, как для некоторых людей. Дело в том, что он является мастером спорта по фехтованию. Бывшим спортсменам, как он считает, легче избавиться от лишних килограммов.
Интересно, что в последнее время Юрий Стоянов стал много сниматься в кино. Названия своих новых картин, в которых он принимает участие, актер не говорит. Это условия договора. Однако он подчеркнул, что сейчас у него идут съемки в двух полнометражных картинах и сразу трех сериалах.
Кроме того, Юрий Стоянов не обделен предложениями в театре. «К сожалению, руководство МХТ им. Чехова сделало ставку на артистов труппы, а я приглашенный актер, поэтому в этом театре новые роли мне не светят. Но я продолжу играть в двух спектаклях — «Женитьба» и «Игра в «Городки», — сообщил Юрий Стоянов, слова которого приводит «Комсомольская правда».