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Стоянов ради своего шоу похудел на 22 килограмма

По словам юмориста, звездные диеты ему для этого не понадобились.

Стоянов ради своего шоу похудел на 22 килограмма
Юрий Стоянов серьезно похудел/globallookpress.com

Известный юморист Юрий Стоянов признался, что похудел на 22 килограмма ради своего нового шоу «100янов». По словам создателя программы «Городок», ему не понадобились для этого какие-либо диеты. «Только спорт и самоограничение. Бассейн и кардиотренажеры», — заявил он.

Стоянов много лет вел «Городок» с Ильей Олейниковым/globallookpress.com

Стоянов подчеркнул, что для него сгонка веса не столь сложна, как для некоторых людей. Дело в том, что он является мастером спорта по фехтованию. Бывшим спортсменам, как он считает, легче избавиться от лишних килограммов.

Интересно, что в последнее время Юрий Стоянов стал много сниматься в кино. Названия своих новых картин, в которых он принимает участие, актер не говорит. Это условия договора. Однако он подчеркнул, что сейчас у него идут съемки в двух полнометражных картинах и сразу трех сериалах.

Кроме того, Юрий Стоянов не обделен предложениями в театре. «К сожалению, руководство МХТ им. Чехова сделало ставку на артистов труппы, а я приглашенный актер, поэтому в этом театре новые роли мне не светят. Но я продолжу играть в двух спектаклях — «Женитьба» и «Игра в «Городки», — сообщил Юрий Стоянов, слова которого приводит «Комсомольская правда».

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Программа "Городок"Шоу "100янов"Юрий Стоянов

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Стоянов ради своего шоу похудел на 22 килограмма
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