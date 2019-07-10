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Леди Гага показала свою линию косметики на себе

Певица призналась, что именно с помощью макияжа она создала свой знаменитый образ.

Леди Гага показала свою линию косметики на себе
Леди Гага показала свою линию косметики на себе. ФОТО: GLOBALLOOKPRESS

О том, что знаменитая певица Леди Гага решила разработать свою линию декоративной косметики, было объявлено еще в феврале этого года. И вот, спустя несколько месяцев звезда продемонстрировала продукцию на себе. Завораживающие снимки артистка опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.

Звезда признается, что никогда не чувствовала себя красивой. Каждое утро она наблюдала, как мама наносит макияж, и тогда она сама решила поэкспериментировать с образами. Так родилась Леди Гага.

Для фотосессии, в которой певица демонстрирует косметику, она категорически запретила использовать фотошоп. Так что недостатки самой кожи на фотографии все же видно. Однако, в комментариях это не сочли недостатком. Напротив, многие уверены, что так певица выглядит живой, а не куклой, как, например, Кайли Дженнер в рекламе своих косметических брендов. Ожидается, что в продаже косметики от певицы появится этой осенью.

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декоративная косметиказвездный бизнесЛеди ГагаЛеди Гага последние новости

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Леди Гага показала свою линию косметики на себе
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