Прах Захарова похоронили спустя месяцы после смерти

14 февраля этого года скончался известный российский баритон Сергей Захаров. Эта новость стала настоящей трагедией для друзей и близких звезды, а также для его многочисленных поклонников. Н сам факт ухода из жизни артиста, как оказалось, стало не самым главным потрясением для общественности.

Напомним, вдова Захарова наотрез отказалась устраивать прощание со звездой, а в последний путь в московском крематории артиста провожали всего несколько человек. Туда пустили далеко не всех, не позволила вдова Захарова и зайти в крематорий и 60-ти поклонникам, приехавшим на похороны кумира из города Николаева. Параллельно разгорался другой скандал, разгоревшийся под недовольный ропот друзей баритона.

Сам артист еще при жизни говорил, чтобы его похоронили на знаменитом Комаровском кладбище под Санкт-Петербургом. Вместо этого она увезла прах звезды домой в Зеленогорск, где несколько лет назад певец построил особняк, и там почти три месяца хранила урну с прахом. По словам источника издания «Собеседник», фанаты пришли в настоящий ужас — как и зачем несколько месяцев держать урну с прахом дома.

В итоге поклонники артиста выяснили, что в последних числах мая урну предали земле на кладбище в Зеленогорске, на «коронном» месте недалеко от входа. Фанаты уверены – так народных артистов не хоронят.