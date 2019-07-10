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Максим Галкин и Алла Пугачева сводили детей в зоопарк

Забавное и трогательное видео стало очень популярно в Сети.

Максим Галкин и Алла Пугачева сводили детей в зоопарк
Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой сходили в зоопарк. ФОТО: INSTAGRAM.COM/MAXGALKINRU

Нынешнее лето для звездного семейства Аллы Пугачевой и Максима Галкина и из детей Лизы и Гарри оборачивается настоящими приключениями, полными новых, ярких впечатлений. Так, недавно, побывав на концерте балета «Тодес» в Юрмале, пятилетний сын звезд впервые столкнулся с популярностью, сам Максим был вынужден признать, что дети подрастают и их забавы становятся все более экстремальными.

Но вот последняя публикация в социальной сети Instagram на странице Лизы Галкиной все еще позволяет фанатам поумиляться – всей семьей Галкины отправились в местный зоопарк – и малыши все еще трогательно, по-детски радуются встрече с животными. Начинается небольшой ролик-отчет с того, что Максим спрашивает у Лизы, кого бы она хотела увидеть в зоопарке.

«Крокодила, туканов и слонов. Туканы — это птички. И обезьянов!», — в последний момент вспоминает девочки.

На следующих кадрах Галкин уже вместе с Гарри громко зовут жирафа, прогуливающегося в вальере. Другой кадр: Лиза уплетает мороженое, сидя на коленях у Аллы Пугачевой, а папа интересуется, боится ли теперь она тигра. Девочка только пожала плечами, что, возможно, может означать, «да». Заканчивается видео тем, как Гарри и Максим прогуливаются в темной пещере, что невероятно веселит мальчика.

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Максим Галкин и Алла Пугачева сводили детей в зоопарк
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