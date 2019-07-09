Виктория Боня похвасталась безупречным маникюром «под мальчика»

В последние дни главной темой для обсуждения среди поклонников ведущей Виктории Бони была худоба, если не сказать истощение звезды. Вика быстро и сильно похудела, а вот вернуть вес удается с трудом. На это она жаловалась своим подписчикам в Instagram. На этот раз повод снова пообщаться с фолловерами был более приятный. Приехав в Москву, Боня посетила маникюрный салон и похвасталась работой мастера, которая самой Виктории очень понравилась.

«Ну просто безупречный маникюр! И это сейчас мой любимый стиль, маникюр «под мальчика», — пишет в подписи к снимку звезда.

На фотографии, в общем, ничего особенного – маникюр выполнен на короткие ногти, которые покрашены в нежный розовый цвет. Ничего примечательного в маникюре не увидели и подписчицы бывшей участницы «Дома-2».

«Маникюр как маникюр, самый обычный, что тут сказать», — недоумевает один из комментаторов.

«Ну да, всегда вижу мальчиков с таким маникюром», — шутит другая подписчица.