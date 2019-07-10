Приятель Волочковой намекнул, что является её женихом

А балерина в ответ игриво возмутилась, что Денис Сорокин раскрыл её главный секрет.

Анастасия Волочкова усиленно готовится к премьере спектакля «Балерина в зазеркалье цирка». Ради необычных трюков балерина не жалеет сил и получает травмы, но продолжает репетировать.

Скандальный участник ток-шоу «Пусть говорят» журналист Денис Сорокин встретился с Волочковой во время репетиций. Для Instagram он взял видео, на котором зазывает поклонников на спектакль балерины. Сорокин заявил, что после постановки зрителей ждет свадьба. «Не выдавай всех секретов», — сказала Анастасия Волочкова и примерила фату.

Подписчики Сорокина не поверили в заявление балерины. Журналист кинулся в комментарии доказывать, что они не врут. Денис Сорокин хвалил внешность и талант Волочковой, а затем намекнул, что сам является женихом. Зрители ролика все же слабо верят в слова скандальной парочки. Волочкова ещё ни разу не показывала лицо своего таинственного избранника.