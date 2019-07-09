Ольга Бузова отправилась на съемки возрожденного «Форта Боярд»

Как выяснилось, теледива тоже занята в съемках нового сезона легендарной программы.

Во Франции начались съемки нового сезона легендарного «Форта Боярд». Поклонники программы встретили новость с восторгом – оказалось, судя по отзывам в Сети, что передачу ждут тысячи человек. Ведущим программы стал Сергей Шнуров, а состав команд самый звездный.

Выяснилось, что в приключенческом шоу пригласили сниматься и Ольгу Бузову. Предложение она приняла и уже отправилась на съемки. Со своими подписчиками в Instagram звезда поделилась моментом ожидания вылета во Францию.

«Лечу на Форт Боярд. Держите за меня кулачки. Всё детство смотрела эту программу…Немного страшно, но я люблю преодолевать себя», — призналась Ольга.

Подписчики были очень удивлены, что певица будет занята в шоу. Еще больше удивлены тем, что программа снова будет в эфире. Многие с нетерпением ждут осени, именно тогда стартует новый сезон на телеканале СТС.

Сценарий останется неизменным — за победу будут бороться десять команд. В каждой будет по пять звездных участников. Известно, что свое согласие на съемки дали Анна Седокова, Виктория Боня, Роза Сябитова, Екатерина Волкова, Анна Хилькевич, Алёна Шишкова, Мария Ивакова, Егор Дружинин, Эвелина Блёданс, Сергей Светлаков, Александр Незлобин, Анна Цуканова-Котт, Ника Вайпер, Михаил Шац, Алина Алексеева, Мария Погребняк, Валентина Мазунина, Таир Мамедов и многие другие звёзды.

А Сергей Шнуров признался, что постарается всех зарядить желанием встать с дивана и начать действовать, сообщает телеканал «360».