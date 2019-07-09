Путин высказался об оскорбившем его семью журналисте

Ранее сотрудник грузинского канала «Рустави 2» нецензурно высказался о российском президенте и его покойных родителях.

Президент России Владимир Путин отреагировал на слова грузинского журналиста Георгия Габунии, который позволил себе в эфире телепрограммы нецензурно оскорбить российского лидера и его покойных родителей.

«Много чести — возбуждать против таких уголовные дела. Пусть вещает дальше», — заявил Путин во время своего визита в Екатеринбург на просьбу журналистов прокомментировать ситуацию, пишет газета «Известия».

Напомним, что грубые слова сотрудника телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии вызвали широкий общественный резонанс не только в России, но и в Грузии, где возле здании телекомпании собрались сотни митингующих, которые требовали принять меры в отношении журналиста и администрации канала.

Возмущение ситуацией выразили даже на самых верхах — президент и глава кабмина страны раскритиковали действие сотрудника СМИ. После этого руководство «Рустави 2» объявило о том, что Габунию отстранят от работы на два месяца, однако 9 июля появилась информация, что увольнять его не собираются.