Принц Уильям и Кейт Миддлтон открыли новую вакансию у себя в штате

Принцу Уильяму и Кейт Миддлтон требуется новый сотрудник. Необходимость в открытии новой вакансии появилась после того, как герцоги Кембриджские и Сассекские отказались работать вместе в основанной ими благотворительной организации.

Объявление о том, что Кейт и Уильяму требуется координатор графика встреч, появилось на официальном сайте королевской семьи, однако уровень зарплаты не называется.

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Примечательно, что персонал ищут не только в Кенсингтонском дворце. Так, королеве требуется дворцовый эконом, который разбирался бы в кейтеринге и хорошей еде. Специалисту обещают платить около 23 тысяч долларов в год.

Кроме этого, Букингемский дворец ищет и носильщика на кухню. Подсобный рабочий будет получать чуть больше в 18 тысяч долларов в год.

В недавно отремонтированный особняк Фрогмор, где живут принц Гарри и Меган Маркл, также требуются эксперты. На сайте висит вакансия техника эксплуатационно-ремонтной службы.

Подходящий кандидат будет получать порядка 26 тысяч долларов в год, говорится на сайте Royal.uk.

Отметим, что это не первый случай, когда Сассексы ищут помощников. Ранее от «трудной герцогини» ушли несколько помощниц.