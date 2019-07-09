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Диана Арбенина исполнила мечту фанатов на юбилейном концерте

Певица дала большой сольник в Crocus City Hall в честь 45-летия.

Диана Арбенина исполнила мечту фанатов на юбилейном концерте
Диане Арбениной мсполнилось 45 лет. Фото: пресс-служба певицы

В честь 45-летия Диана Арбенина дала большой концерт в Crocus City Hall. Поздравить солистку «Ночных снайперов» с юбилеем пришли свыше семи тысяч зрителей. Фанаты развернули огромный плакат с признанием в любви певице и танцевали в проходах, она же, в свою очередь, спела как свои знаменитые хиты, так и новые композиции.

Открывая концерт, звезда попросила поклонников вести себя естественно, как будто представляя, что они не в зрительном зале, а у себя дома на кухне. Сама исполнительница повела себя так же. Исполняя «31-ю весну», она неожиданно для всех вышла на балкон и пела на расстоянии вытянутой руки от зрителей, так близко увидеть артистку мечтали многие из них.

В начале выступления рок-дива появилась перед залом в легком светлом платье, которое затем сменила на шорты, а в конце на сцене пошел настоящий летний ливень. Концерт Диана посвятила своим детям, которым исполнилось по девять лет.

«Им девять и мне те же девять, которые я прожила пять раз подряд. Мы одинаково чувствуем мир. Я – сердцем вечного ребенка. Они – с уверенностью, что стали взрослыми», – трогательно высказалась Арбенина.

Концерт Дианы Арбениной в Crocus City Hall. Фото: Манджи Максим, Поспелова Мария, Роман Мовляшев
Концерт Дианы Арбениной в Crocus City Hall. Фото: Манджи Максим, Поспелова Мария, Роман Мовляшев
Концерт Дианы Арбениной в Crocus City Hall. Фото: Манджи Максим, Поспелова Мария, Роман Мовляшев
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«Крокус Сити Холл»Диана Арбенинапевицаюбилейный концерт

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Диана Арбенина исполнила мечту фанатов на юбилейном концерте
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