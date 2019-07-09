Диана Арбенина исполнила мечту фанатов на юбилейном концерте

В честь 45-летия Диана Арбенина дала большой концерт в Crocus City Hall. Поздравить солистку «Ночных снайперов» с юбилеем пришли свыше семи тысяч зрителей. Фанаты развернули огромный плакат с признанием в любви певице и танцевали в проходах, она же, в свою очередь, спела как свои знаменитые хиты, так и новые композиции.

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Открывая концерт, звезда попросила поклонников вести себя естественно, как будто представляя, что они не в зрительном зале, а у себя дома на кухне. Сама исполнительница повела себя так же. Исполняя «31-ю весну», она неожиданно для всех вышла на балкон и пела на расстоянии вытянутой руки от зрителей, так близко увидеть артистку мечтали многие из них.

В начале выступления рок-дива появилась перед залом в легком светлом платье, которое затем сменила на шорты, а в конце на сцене пошел настоящий летний ливень. Концерт Диана посвятила своим детям, которым исполнилось по девять лет.