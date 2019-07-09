Единственная дочь Елизаветы II потеряла свекровь

Принцесса Анна и ее супруг Тимоти Лоуренс скорбят о смерти его матери — Барбары Элисон Лоуренс.

Женщина скончалась в возрасте 90 лет. Печальное событие произошло еще 2 июля в доме для престарелых Хорсфолл в Минчинхэмптон, что недалеко от Страуда (графство Глостершир).

В официальном сообщении говорится, что она была «горячо любимой вдовой Гая», ее мужа, матерью сыновей Джонатана и Тима.

Похороны Барбары состоятся в церкви Сент-Джайлс 20 июля. Поминки перед погребением пройдут в пабе The Royal Oak («Королевский дуб») в деревне Грейт Уишфорд.

Вместо цветов семья просит перечислять деньги в Национальное королевское общество спасения на воде, пишет Telegraph.

Принцесса Анна и Тимоти поженились в декабре 1992 года. Ранее единственная дочь Елизаветы II была замужем за капитаном Марком Филлипсом, отцом ее двоих детей — Питера Филиппса и Зары Тиндолл. Она развелась с ним в 1989 году.

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Тимоти является офицером британского флота в отставке и бывшим конюшим королевы. Пара обменялась клятвами в часовне рядом с резиденцией Бэлморал во время скромной церемонии, на которой присутствовали около 30 гостей.

Анна и Тимоти наездами останавливаются в лондонской резиденции во дворце Сейнт Джеймс, но большую часть времени живут в парке Гэткомб, частном коттедже в Глостершире, расположенном всего в паре километров от Минчинхэмптона.