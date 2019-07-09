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Бари Алибасов поставил точку в разговорах о его наследстве

По словам продюсера, сын остается его единственным наследником.

Бари Алибасов поставил точку в разговорах о его наследстве
Бари Алибасов не лишит сына наследства/globallookpress.com

Продюсер группы «На-На» Бари Алибасов в Instagram сообщил, что не собирается лишать своего сына наследства, как об этом пишут некоторые СМИ. Он назвал полной чушью информацию, будто бы после конфликта на телешоу Бари Алибасов-младший больше не будет претендовать на его наследство. Как сказал продюсер, его сын был и остается единственным наследником всего движимого и недвижимого имущества и накоплений.

«Это отражено и в моем завещании. Между нами, как и в любой семье, возникают конфликты, большие и малые, но они никак не влияют на целостность нашей семьи. Есть и разногласия, но они всегда преодолимы. По большей части я горжусь своим сыном. Очень прошу уважаемых журналистов учитывать мое мнение при написании публичных текстов», — сказал Бари Алибасов.

Отметим, что за последний месяц в прессе очень часто поднимался вопрос о наследстве Алибасова. Некоторые утверждали, что сын продюсера решил нажиться на славе отца и его болезни. Даже приводились цитаты Алибасова-старшего, где он говорит, что сыну не достанется его наследство. Якобы все деньги он отдаст в приют для животных. Сейчас уже окончательно ясно, что эта информация не соответствовала действительности.

Бари Алибасов отравился ядовитой жидкостью «Крот». Он в течение пяти дней находился в искусственной коме. Некоторые СМИ тут же поспешили «похоронить» продюсера. К счастью, информация не подтвердилась. Сейчас Алибасов почти восстановился и полон творческих планов.

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Бари Алибасов поставил точку в разговорах о его наследстве
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