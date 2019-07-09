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Виктория Исакова положила конец слухам о беременности

Актриса откровенно ответила на интересующий поклонников вопрос.

Виктория Исакова положила конец слухам о беременности
Виктория Исакова высказалась о второй беременности. Фото: globallookpress.com

В прошлом году Виктория Исакова и ее муж Юрий Мороз отметили 15-летие со дня свадьбы. У пары уже есть дочь, а недавно поклонники заподозрили, что 42-летняя актриса вновь ждет ребенка.

Но, к огорчению фанатов, это оказалось не так. Виктория лично положила конец слухам о беременности, разместив эмоциональный пост в Instagram. Артистка посетовала, что ее часто неправильно понимают в соцсети. Когда она размещает в своем блоге фото в темных очках, ее немедленно «уличают» в пластике лица. И даже могут обвинить в алкоголизме, если она предстанет перед публикой отекшей от съеденного накануне соленого огурца.

Что касается второй беременности, по словам актрисы, о ее интересном положении пишут уже полтора года, за это время она могла бы уже «выносить слона».

«Товарищи, не читайте газет, они врут по большей части. Я была бы счастлива сообщить всем подобную новость, но пока, к сожалению, могу ее только опровергнуть», – откровенно заявила Исакова.

Напомним, на днях Виктория поделилась с подписчиками забавным кадром. На фото она и ее коллеги демонстрируют «беременные» животы, засунув под одежду подушки. Таким интригующим способом актеры сообщили об окончании театрального сезона — они вернутся к зрителям, в том числе с новыми проектами, осенью.

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Instagramактрисабеременность и родыВиктория ИсаковаЮрий Мороз

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Виктория Исакова положила конец слухам о беременности
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