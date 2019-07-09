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Стриженова «вывела» мужа и дочь на пешую прогулку в парк

Телеведущая старается проводить как можно больше времени на свежем воздухе. Домочадцев не всегда удается вытащить.

Стриженова «вывела» мужа и дочь на пешую прогулку в парк
Екатерина Стриженова с супругом Александром (Фото: Globallookpress.com)

51-летняя Екатерина Стриженова, как и певица Валерия, любит проводить время на свежем воздухе. На личной страничке в Instagram знаменитость поделилась свежим фотоотчетом своей вечерней прогулки в компании самых близких людей. По словам телеведущей, она уговорила мужа и дочь подышать свежим воздухом в парке.

Для отдыха с семьей Екатерина выбрала светло-голубое льняное платье в пол и практичные кроссовки на шнуровке. Образ телеведущей дополнил платок. Избранник знаменитости — Александр Стриженов — отдал предпочтение повседневному стилю Casual, надев синие джинсы из «состаренного» денима и темно-вишневую рубашку свободного кроя. Примечательно, что вместе с родителями на прогулку отправилась и 18-летняя дочь Саша. Девочка очень привязана к мама с папой и в отличие от многих подростков старается как можно больше времени проводить с семьей, а не с друзьями.

«Уговорила своих на вечернюю прогулку — такой кайф ходить и дышать лесом — намного лучше, чем шагать по беговой дорожке!» — отметила Стриженова, добавив, что вместе с близкими она побывала в Мещерском парке.

Проводить время на свежем воздухе предпочитает и супруга музыкального продюсера Иосифа Пригожина. Летом и на отдыхе Валерия предпочитает тренироваться на улице, выбирая открытые площадки. Также исполнительница часто привлекает детей к игре в бадминтон.

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Александр СтриженовЕкатерина Стриженовазвездные дети

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Стриженова «вывела» мужа и дочь на пешую прогулку в парк
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