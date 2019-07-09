Басков после смерти отца перестал появляться в соцсетях

Певец Николай Басков перестал появляться в социальных сетях после смерти своего отца Виктора Владимировича, который ушел из жизни 1 июля 2019 года. Ему было 68 лет. Напомним, что трагическая новость настигла знаменитого певца на закрытии «Европейских молодежных игр» в Минске. Отменять выступление он не стал, но сменил перед выходом на сцену белый костюм на черный.

После известия о смерти папы обычно активный Николай Басков перестал публиковать посты на своей страничке в Instagram, хотя ранее делал это регулярно. Сразу после утраты он сообщил, что безумно любил своего отца, который, по сути, дал ему билет на большую эстраду. Он и его мама очень переживают в связи со смертью близкого человека.

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Отметим, что проводы Виктора Владимировича Баскова в последний путь прошли в закрытом режиме. Никого из журналистов на них не пустили. На этом настоял лично артист.

Кстати, на траурное событие не смог приехать близкий друг Баскова Филипп Киркоров. Поп-король в это время находился вместе с детьми в Майами. Между тем многие знаменитости в соцсетях выразили слова поддержки Николаю Баскову.