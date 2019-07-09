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Водонаева осудила Пугачеву за выезд на перрон Рижского вокзала

Модель считает, что Примадонна могла бы потратиться на лишнюю охрану, а не разъезжать на машине в неположенном месте.

Водонаева осудила Пугачеву за выезд на перрон Рижского вокзала
Водонаева осудила поступок Пугачевой/globallookpress.com

Модель Алена Водонаева раскритиковала певицу Аллы Пугачеву, которая выехала на перрон в сопровождении водителя на Рижском вокзале столицы. По словам телеведущей, так делать нельзя. При этом Водонаева сказала, что, конечно, Пугачевой небезопасно разгуливать по вокзалу в силу ее популярности. Но в данном случае нужно было потратиться на охрану, а не нарушать правила и раздражать своими поступками обычных людей.

Поступок Пугачевой до сих пор приковывает к себе внимание/globallookpress.com

Также Водонаева не понимает, почему многие знаменитости бросились защищать Пугачеву. Причем среди них не оказалось никого из молодежи. Сплошь старая гвардия. Как считает модель, в этом прослеживается некая закономерность. Если старики спокойно относятся к выходке Примадонны, то у молодежи и студентов от таких поступков закипает кровь.

Как уверена Водонаева, своим поступком Пугачева показала пропасть между обычными людьми и шоу-бизнесом. Звезды просто не понимают, что попытками оправдать Примадонну они унижают своих поклонников. Модель посоветовала обратить внимание на западных звезд, на которых мы так хотим походить. Там артисты, как она выразилась, настоящие цепные псы нравственности, поднимающие серьезные общественно значимые проблемы. Они бы никогда до такого не опустились.

Водонаева вопрошает, неужели звезды, которые вступились за Пугачеву, считают, что ее поведение допустимо. «Или это преданность своей королеве? Надеюсь, что второе», — заявила Водонаева, слова которой приводит портал «7 дней».

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Алена ВодонаеваАлла ПугачеваРижский вокзал

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Водонаева осудила Пугачеву за выезд на перрон Рижского вокзала
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