Екатерина Андреева призналась, что голодает по 16 часов

Ведущая Екатерина Андреева заявила в Instagram, что не принимает пищу по 16 часов. По ее признанию, она ужинает в 19 вечера, после чего забывает о еде на длительное время. Таким образом, поздний утренний завтрак превращается для нее в любимый прием пищи. Подобная система питания называется интервальным голоданием. Ее смысл в том, что между последним и первым приемами пищи должно пройти 16 часов.

Отметим, что сейчас звезда находится на отдыхе в одном из отелей на Крите. Здесь, как она считает, ей подают правильные завтраки. При этом они очень вкусные и полезные. Как она сказала, для любителей здорового образа жизни в Греции предлагают полный набор вкусняшек, но при этом без каких-то вредных продуктов.

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«Одни полезности вам принесут прямо на балкон. А как день начнётся — так и продолжится. Энергии будет много, вялости мало. А вот вечером надо всё врагу отдавать и побольше, пусть ест, радуется, добреет и от доброты перестаёт быть врагом», — заметила популярная телеведущая Первого канала.

Добавим, что Екатерина Андреева также разместила видеозапись. На кадрах можно увидеть, что на столе у телеведущей в основном фрукты и овощи, а также свежевыжатый сок. «Итак, что же греки подразумевают под здоровым завтраком? Яйца пашот, каша, отваренная на молоке без лактозы, мятный чай, черешня, сыры, авокадо, лосось и омлет из белков только. И, как говорят греки, вот оно сладкое утреннее ничегонеделание. Там где-то вдалеке шумит море», — заметила она.