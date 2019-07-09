Топалов пояснил, как выкрутился после пропажи багажа с костюмом

Музыкант Влад Топалов в Instagram рассказал, как ему удалось выкрутиться после пропажи его багажа со свадебным костюмом. По его признанию, он был в ужасе, когда его чемодан не долетел до Италии. Ему стало сразу ясно, что придется покупать пиджак на месте.

Как сказал певец, мужчины порой просто обязаны выглядеть с иголочки. Смокинг в итоге ему сшили по его меркам. Как считает Топалов, свадьба — слишком ответственное мероприятие, поэтому он отнесся к выбору людей, которые сошьют ему костюм, со всей серьезностью. Ему было важно, чтобы в смокинге было комфортно весь день.

больше по теме Топалов потратил на свадьбу с Тодоренко больше семи миллионов рублей Шикарное торжество прошло на юге Италии в городе Сорренто.

«Да! Этот костюм я купил. За свои деньги. Но! Я с радостью вам говорю — идите и шейте на заказ у этих ребят! 1) Очень приемлемая цена. Особенно относительно бутиков в Москве. 2) Сроки — ровно тогда, когда вам надо. 3) Примерки там, где вам удобно и когда вам удобно! Лучшие ткани мира и мировых брендов. Короче, я в восторге! Спасибо, парни, что сделали все так быстро и круто! Я безумно рад! И благодарен!» — сказал Влад Топалов.

Отметим, что свадьба музыканта и популярной телеведущей Регины Тодоренко состоялась в итальянском городе Сорренто. Это самый юг страны. На торжество были приглашены самые близкие люди семейства. Свадьба обошлась жениху в сумму, превышающую семь миллионов рублей.