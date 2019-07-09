«Она – не аутист!»: Лолита рассказала о жизни дочери

Звезду периодически критикуют за то, что она оставила Еву на воспитание бабушке.

Любимицу публики, обожаемую миллионами певицу Лолиту Милявскую, фанаты готовы носить на руках. Ей прощается все: резкие высказывания, слухи о том, артистка выпивает. Но вот что касается ее дочери звезды, Евы, которую она родила в 1999 году Йна пятом месяце беременности весом 1200 гр., здесь поклонники и подписчики в Instagram бывают беспощадны.

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Лолиту постоянно упрекают в том, что певица фактически бросила ребенка, отправив жить больного ребенка к бабушке. Причем Еве постоянно приписывают аутизм, которого у девушки никогда не было. Как рассказала певица в программе «Эксклюзив», которая вышла в эфир минувшей ночью, такие слухи пошли потому, что в одном из ранних интервью журналиста вырвала из контекста ее слова. И после этого все стали считать, что Ева – аутист.

«В какой-то момент мне надоело доказывать, что ребенок, рожденный недоношенным, не является больным. Ева – не аутист!», — говорит певица.

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Лолита объяснила – она никого не бросала, самой Еве мама объяснила, что он должна работать, чтобы обеспечить семью, а к бабушке на Украину девочка уехала при одном-единственном условии – ее дочь не будет нуждаться в любви.

Сейчас же, по словам звезды, Ева поступила на филологический факультет Варшавского университета, за месяц выучив польский. Лолита постоянно созванивается с Евой и просит ее поговорить с ней на украинском языке, чтобы певица не забыла язык, который она так любит.