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Иван Краско заявил о желании уйти в мужской монастырь

По словам актера, его достали, как некогда любимые женщины, так и дети.

Иван Краско заявил о желании уйти в мужской монастырь
Иван Краско может уйти в монастырь/globallookpress.com

Актер Иван Краско всерьез задумывается об уходе в мужской монастырь. Признание он сделал в эфире программы «Пусть говорят», которая выходит на Первом канале. По словам 88-летнего мужчины, в последнее время его достали, как некогда любимые женщины, так и дети. Они звезду совсем не понимают.

Иван Краско разочаровался с своих женах и детях/globallookpress.com

Сейчас звёздный актер живет один на даче у одной из своих дочерей. Находиться под одной крышей с третьей женой Натальей Вяль он не хочет. С женщиной все время возникают скандалы по разным поводам. Между тем дети от разных браков не хотят, чтобы Иван Краско уходил в монастырь. Они читают, что там ему будет некомфортно.

«Пап, мы тебя очень любим и не понимаем, куда ты собираешься уезжать, ведь нигде ты не получишь такого тепла, уюта и любви, как дома, в семье, среди родных», — обратился к отцу сын Федор Краско.

А вот четвертая супруга актера Наталья Шевель, которая на 60 лет его младше, в эфире программы призналась, что по-прежнему любит мужа. Она считает, что Вяль разрушила их крепкий союз. Да и сам Иван Краско в какой-то момент дал слабину, заявив, что уйдет жить к предыдущей жене.

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Иван КраскоНаталья ВяльНаталья ШевельПрограмма "Пусть говорят"Федор Краско

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Иван Краско заявил о желании уйти в мужской монастырь
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