41-летнюю Толкалину подвел гигантский разрез на платье

41-летняя актриса Любовь Толкалина очень популярна благодаря своим ролям в кино и театре, с недавних пор артистки стала и настоящей звездой Instagram благодаря своим снимкам, которые, порой, бывают, весьма пикантные и откровенные. Она не стеснятся прыгнуть в воду полностью обнаженной или наблюдать за закатом топлес.

Накануне Любовь разместила в своей ленте новую фотографию, которая заставила подписчиков снова охать и ахать. Звезда приехала на гастроли в курортный поселок Нида на Куршской косе в Литве. На фоне необычного ландшафта она и решила сделать несколько снимков на память.

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На актрисе было длинное в пол шелковое платье пудрового цвета. Причем нижнего белья под ним не было. Но и это бы ладно. Однако, наряд был с умопомрачительным декольте и гигантским разрезом, который и подвел звезду. Застыв в нужно позе, чтобы кадр получился эффектным, порыв ветра распахнул подол платья. Подписчикам стало понятно, что нижнего белья на звезде нет. Чтобы такую фотографию Instagram пропустил, ей даже пришлось поставить сердечко.

Стоит ли описывать восторженные комментарии поклонников актрисы.

«Все фото произведения искусства. Чувствуется вкус! Браво», — пишет одна из фанаток звезды.