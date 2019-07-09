«Я как беременная!»: Светличная рассказала о своих вредных привычках

Актриса не привыкла себе в чем-то отказывать, если сильно этого хочет.

Звезда картины «Бриллиантовая рука» Светлана Светличная рассказала о своих вредных привычках. По ее признанию, она, конечно, старается держать себя в руках, но если, к примеру, ей захочется пива, то она идёт в магазин и его покупает. «Я как беременная!» — заявила она.

По признанию звезды, если ей чего-то хочется, то она обязательно себя порадует и никто не сможет ее остановить. Что касается вредной еды, которая может повлиять на ее фигуру, то Светлана Светличная порой себе в ней отказывает. Все-таки для нее важно хорошо выглядеть и нравиться людям.

Этим летом актриса планирует провести отпуск в Турции с родными людьми – с правнуком, внучкой и невесткой. Там местные мужчины уже много лет не дают ей прохода. Они без конца восхищаются ее внешностью и осыпают комплиментами. Как она отметила, такого внимания к себе в России она не встречала.

Единственное, что сильно огорчает Светлану Светличную – повышенное внимание к ней российских журналистов. Они без конца зовут ее на различные ток-шоу. При этом она всегда отказывается. Ей неприятно обсуждать чью-то личную жизнь. Пошлость, по собственному признанию, она не любит. Светличная всегда приводит слова одного журналиста в ее адрес. Он как-то сказал: «У вас душа без морщин», сообщает «Собеседник».