Андрей Малахов обратился к президенту Украины Зеленскому

Как правы оказались те скептики в России и на Украине, которые давали руку на отсечение за то, что исторического телемоста между журналистами канала «Россия 1» в Москве и компании NewsOne в Киеве не состоится. Так и оказалась, причем причины отказа от такого нужного общения оказались очень тревожными – украинским ведущим и членам их семей начали поступать угрозы физической расправы.

На этом фоне звезда российского телевидения Андрей Малахов, который как раз и должен был вместе с Марией Ситтель вести телемост, записал видеообращение, адресованное президенту Украины. Его телеведущий опубликовал на своей странице в Instagram.

По словам российской телезвезды, он даже не представлял, что сама идея подобного общения, почти исторического, с соседями обернется угрозами в адрес его украинских коллег и их семей.

Малахов призвал Зеленского, будучи гарантом украинской Конституции, к выполнению своих обязанностей по защите журналистов в незалежной. По словам Андрея, он надеялся, что несостоявшийся телемост будет «праздником улыбок и счастья».