После развода Ирине Горбачевой потребовалась помощь психолога

О том, что звезда кино Ирина Горбачева и ее муж Григорий Калинин, звезда сериала «Остров», расстались после трех лет брака, поклонники, в общем, догадались, когда пара отписала друг от друга в соцсетях и удалили общие снимки. Дело было, как известно, еще в прошлом году, но только сегодня актриса рассказала о том, что разрыв для нее прошел весьма болезненно. Об этом артиста рассказала, став очередной участнице YouTube-проекта «Семейный портрет».

Ирина вспоминает, что уйдя от мужа, она начала анализировать, что же с ней происходит, что в отношениях с мужчинами она постоянно попадает в странные истории. Начала «разматывать» себя, как клубок, стараясь найти ответы. Но без помощи психолога это сделать было трудно. Но Горбачева рада, что не побоялась раскрыться, благодаря чему, сумела понять и пережить все события в детстве.

Теперь же, Ирина уверена, что обязательно надо окунуться в воспоминания, проплакаться и прочувствовать все и пережить снова. А потом взглянуть на ситуацию глазами взрослого человека. Кроме того, звезда призналась, что хотела сохранить с бывшим мужем дружеские отношения. Но в один прекрасный момент поняла, что их отношения с Григорием больше напоминают обновленное возобновление связи. И когда она заявила бывшему мужу, что этого не будет, то не стало и никакой дружбы, общение прекратилось совсем. Но, как отмечает Ирина, она до сих пор скучает по Григорию.