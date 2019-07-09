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Лолита красила перила и мыла полы в подъезде

Артистка рассказала, как звезды снимают стресс.

Лолита красила перила и мыла полы в подъезде
И спустя 10 лет не утихают разговоры о наркотической зависимости Лолиты. GLOBALLOOKPRESS.COM

Сегодня певица Лолита признается – из всех вредных привычек, которые только можно придумать, она себе оставила только мат. Звезда уже давно бросила курить, очень редко выпивает – сейчас последствия выпитого сказываются на сосудах и общем неважном состоянии, да работе это сильно мешает, садятся связки. Но если уж взяла в руки бокал, то скрывать и прятаться с ним ни от кого не будет – не в ее характере лицемерить, мол, что вы, я выпивать, да никогда!

Об этом певица рассказала в программе «Эксклюзив» на Первом канале, которая вышла в эфир накануне. Речь о пристрастиях зашла в связи с давней, но до сих пор муссируемой теме наркомании звезды, от которой певица избавилась уже 10 лет назад. Лолита призналась, что сегодня в ее окружении нет людей, которые употребляют запрещенные вещества. Впрочем, она понимает, что толкает артистов на это. Карьера артиста – в основном, поражения и падения, в кадр попадают только те нечастные моменты успеха. Переживать психологически неуспех, невостребованность очень сложно.

«Но много таких звезд, которые не употребляют вообще ничего. Вот Филипп Киркоров, например, он даже не пьет. Он расслабляется тем, что покупает вещи. Я же теперь расслабляюсь по-другому. Еще живя в другом доме, красила перила, мыла в подъезде полы, ругалась с соседями, которые курили в подъезде», — рассказывает Лолита.
Теперь красит, рисует. Как только накатывает волна, звезда идет в магазин «Художник», скупает кисти и краски.

Напомним, недавно звезда шокировала своих поклонников неожиданной новостью – певица рассталась с мужем Дмитрием Ивановым, 43-летним тренером по сквошу.

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Лолита красила перила и мыла полы в подъезде
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