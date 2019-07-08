НОВОСТИ

Младшая дочь Константина Меладзе выросла настоящей красавицей

Лия поделилась новыми снимками с фотосессии.

Младшая дочь Константина Меладзе выросла настоящей красавицей
Младшая дочь Константина Меладзе мечтает стать певицей. ФОТО: GLOBAL LOOK PRESS

Как известно, композитор Константин Меладзе развелся со своей первой женой около шести лет назад. От предыдущего брака с Яной Сумм у звезды родилось трое детей: старшая дочь Алиса, Лия и сын Валерий. После сложного развода бывшие супруги сегодня живую в новых семьях: Яна с детьми перебралась на Украину к новому мужу-бизнесмену, а Константин радуется жизни с Верой Брежневой.

О том, как живую наследники Меладзе известно немного: Алиса не публичный человек, Валерий еще молод, зато средний ребенок Константина, Лия, выросла настоящей красавицей. Накануне девушка поделились снимками из новой фотосессии в своем Instagram, перед этим удалив се старые записи.

Лия рассказывает, что мечтает стать певицей, сейчас она занимается вокалом, а природные данные позволяют девушке стать вполне успешной моделью, что, кстати, тоже есть в планах Лии. Комментаторы оценили нежный образ и красоты девушки и , конечно, осыпали ее комплиментами. Слову, у Лии уже есть возлюбленный – это финалист украинского «Голоса» Влад Феничко, пишет «СтарХит».

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

брак и семьядочькомпозиторКонстантин Меладзе

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Младшая дочь Константина Меладзе выросла настоящей красавицей
Интересно?
Поделись с друзьями: