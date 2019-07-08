Младшая дочь Константина Меладзе выросла настоящей красавицей

Как известно, композитор Константин Меладзе развелся со своей первой женой около шести лет назад. От предыдущего брака с Яной Сумм у звезды родилось трое детей: старшая дочь Алиса, Лия и сын Валерий. После сложного развода бывшие супруги сегодня живую в новых семьях: Яна с детьми перебралась на Украину к новому мужу-бизнесмену, а Константин радуется жизни с Верой Брежневой.

О том, как живую наследники Меладзе известно немного: Алиса не публичный человек, Валерий еще молод, зато средний ребенок Константина, Лия, выросла настоящей красавицей. Накануне девушка поделились снимками из новой фотосессии в своем Instagram, перед этим удалив се старые записи.

Лия рассказывает, что мечтает стать певицей, сейчас она занимается вокалом, а природные данные позволяют девушке стать вполне успешной моделью, что, кстати, тоже есть в планах Лии. Комментаторы оценили нежный образ и красоты девушки и , конечно, осыпали ее комплиментами. Слову, у Лии уже есть возлюбленный – это финалист украинского «Голоса» Влад Феничко, пишет «СтарХит».