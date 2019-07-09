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Вдохновляющие инновации из Поднебесной

Может ли сегодня новая компания, выпускающая смартфоны, добиться стремительного успеха? Ведь конкуренция очень высока и, кажется, предпочтения аудитории уже сформированы. Опыт технологичного китайского бренда realme говорит о том, что это вполне реально.

Вдохновляющие инновации из Поднебесной

С момента создания в мае 2018 года компания, основанная группой молодых энтузиастов, смогла уверенно закрепиться более чем в 12 странах, собрав в общей сложности более 7 миллионов пользователей по всему миру. Подобный успех стал возможен благодаря многим составляющим, но в основе всего лежит подход к работе. realme руководствуется потребностями и пожеланиями пользователей: компания стремится предложить в смартфонах лучшие технологические и дизайнерские решения, но при этом не забывает и о доступной цене. realme ориентируются на активных и творческих молодых людей – тех, кто готов менять стандарты, стирать границы возможного и создавать яркий и уникальный стиль.

Этим летом компания вышла на российский рынок и сразу же начала с рекордных продаж. Как и в других странах, наибольший ажиотаж вызвала мощная и быстрая флагманская модель realme 3 Pro – первую партию старшей версии российские пользователи раскупили всего за 20 минут. И это не удивительно, учитывая отличное соотношение цены, характеристик и стильного дизайна. Восьмиядерный процессор Snapdragon 710, которым оснащен смартфон, сделает безупречным погружение в игровой процесс, а двойная основная (16+5 Мп) и 25-мегапиксельная фронтальная камеры с функциями искусственного интеллекта отлично справятся даже со съемкой в сложных условиях. Из других важных преимуществ можно отметить емкую батарею на 4045 mAh, поддерживающую функцию быстрой и безопасной зарядки VOOC. Смартфон способен полностью зарядиться всего за 80 минут, при этом совсем не нагреваясь.

realme 3

Стильный смартфон в прочном монолитном корпусе, доступный в расцветках «лазурный градиент» и «черный градиент». Модель оснащена 6.2-дюймовым экраном, мощным восьмиядерным процессором MediaTek Helio P60, а также двойной основной  (13 + 2 Мп) и 13-мегапиксельной фронтальной камерами, которые позволяют получать фото и видео прекрасного качества. Аккумулятор высокой емкости (4230 мАч) в паре со встроенной технологией AI Power Master, оптимизирующей энергопотребление, обеспечивают до двух дней работы без подзарядки.

realme C2

Смартфон с большим 6.1-дюймовый экраном, мощным аккумулятором (4000 мАч) и красивым рельефным корпусом.  Модель оснащена восьмиядерным процессором MediaTek Helio P22 и двойной основной камерой (13 + 2 МП) с функциями искусственного интеллекта и режимом насыщенности цвета. Доступны 2 оригинальных варианта расцветки – «черный бриллиант» и «синий бриллиант».

Компания продолжает активную работу и уже в ближайшие месяцы представит российским пользователям новые девайсы.

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Вдохновляющие инновации из Поднебесной
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