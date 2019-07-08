Домогаров признался, что не дружит с фитнесом

Александр Домогаров, которого в последнее время нередко называют резко постаревшим, заявил, что не готов прибегать к хирургическим вмешательствам ради сохранения молодости.

«Я не приверженец хирургических вмешательств. Маски — да. Кожа стареет, обвисает. Но накачаться ботоксом и потерять мимику не хочу. С вечно удивленным выражением потом ходить? Физиономию обколоть можно, душу-то не проколешь», — сказал 56-летний актер.

По его словам, в этом вопросе следует ориентироваться на «великих». Домогаров отметил, что морщины Жана-Поля Бельмондо – «часть его харизмы», а Владимир Зельдин с годами вообще превратился в «эдакого благородного льва».

Актер также признался, что не дружит с фитнесом. Добраться до спортклуба Домогаров не может с прошлого года, хотя тот находится всего в 20 минутах от его дома. Тем не менее, артист признался, что стремится выглядеть хорошо. И в этом, по его словам, ему помогают генетика и оздоровительная клиника, куда он ездит раз в год.

«Там детокс, голодуха, процедуры. Шоковая терапия: жестоко, тяжело. Хорошо, хоть курить не запрещают. Скидываю там энное количество килограммов на протяжении уже шести лет, в апреле вот был», — рассказал артист.

Он также высказался на тему современной моды. По его словам, то, что сегодня продается в магазинах – все странное и «по пупок». «Спрашиваю: «У вас мужские костюмы есть?» Продавец показывает на последнюю коллекцию. — «А штаны другие имеются, не в обтяг?» — «Нет». Говорю: «Ясно, пойду в магазин для полных», — поведал Домогаров в интервью журналу «Стархит».

В последнее время Александр Домогаров редко дает интервью. Он ополчился на журналистов после скандала, разгоревшегося весной 2018 года. Тогда актер заявил, что планирует уйти из театра Моссовета, где проработал долгие годы.

Тем не менее, творческая жизнь звезды остается наполненной событиями. Одной из последних работ актера стала главная роль в сериале «Зорге», показ которого состоялся на Первом канале.