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«Ее так никто и не заменил»: Лазарев показал редкие кадры с Фриске

8 июля певице исполнилось бы 45 лет.

«Ее так никто и не заменил»: Лазарев показал редкие кадры с Фриске
Сергей Лазарев. фото: globallookpress.com

Жанна Фриске дружила со многими коллегами по шоу-бизнесу. Еще когда она была часть группы «Блестящие», то тесно общалась с Ольгой Орловой. Ведущая «Дома-2» потом стала крестной мамой единственного сына девушки Платона, которого теперь воспитывает Дмитрий Шепелев. 8 июля Жанне бы исполнилось 45 лет. Сергей Лазарев, который дружил с певицей, почтил ее память. Даже находясь в Майами на отдыхе, он не забыл о знаменательной дате.

«Сегодня, 8 июля, день рождения у Жанны Фриске, у мое подруги, которой не стало несколько лет назад. Тем ни менее, я, как и многие мои коллеги, как большое количество ее поклонников, до сих пор любим Жанну, помним. И я сегодня целый день слушаю песни Жанны Фриске и вспоминаю ее таким образом. Я думаю, что Жанна жива до тех пор, пока мы ее помним, пока мы слушаем ее песни, поэтому я предлагаю вам сегодня в очередной раз вспомнить об этой замечательной певице, артистке, которую так никто и не заменил! Подобной не появилось! И это хорошо! Жанна, мы тебя любим и помним», — сказал певец на камеру, когда ехал в машине.

Жанна Фриске
Фото: instagram.com/stories/lazarevsergey/

Лазарев также поделился видео, на котором Жанна запечатлена во время интервью. Тогда она рассказала, что долгое время трек «А на море белый песок» был записан лишь на обычный диск и исполняла его девушка только для близких друзей. Именно по совету Сергея она в итоге сняла клип на эту композицию. Он предугадал, что песня станет хитом.

Лазарев и Фриске
Фото: instagram.com/stories/lazarevsergey/

К слову, между родителями Фриске и Шепелевым до сих пор не улажен конфликт. Отец артистки, Владимир, недавно сообщил, что телеведущий залил замок в ее московской квартире клеем. Он вместе с женой приехал в элитный столичный комплекс, чтобы забрать счета за коммунальные услуги, но не сразу попал в жилье. Квартиру пришлось вскрывать. Также сейчас он выясняет с помощью адвокатов, как Дмитрий продал особняк звезды за 7 миллионов рублей, хотя целиком домом он не владел.

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«Ее так никто и не заменил»: Лазарев показал редкие кадры с Фриске
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