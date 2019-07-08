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Рок-музыканты поздравили Диану Арбенину с юбилеем

Певице исполнилось 45 лет. Гарик Сукачев, Сергей Галанин и другие известные исполнители высказали добрые пожелания имениннице.

Рок-музыканты поздравили Диану Арбенину с юбилеем
Диана Арбенина / Пресс-служба певицы

8 июля свой юбилей отмечает лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина. Певице исполнилось 45 лет. Поздравить именинницу с днем рождения поспешили ее коллеги по рок-сцене.

Одним из первых теплые пожелания в адрес Арбениной в эфире «Нашего радио» высказал Гарик Сукачев. Музыкант пожелал, чтобы дети Дианы выросли «замечательными и чудесными людьми», а также выразил надежду, что артистка продолжит радовать поклонников новыми песнями и концертами.

Участник группы «Би-2» Шура отметил, что Арбенина всегда была и остается для него прекрасным человеком и другом, а также пожелал, чтобы у певицы и композитора и дальше рождались хорошие песни.

«Здоровья, радости, любви и музыки» пожелал Диане основатель рок-группы «СерьГа» Сергей Галанин, пишет газета «Известия».

Диана Арбенина — не только певица, автор более трехсот песен и поэтесса, но и активный борец против загрязнения окружающей среды. С 2014 года артистка имеет статус «посла WWF Russia» — российского отделения Всемирного фонда дикой природы. Также Диана занимается благотворительной деятельностью, в том числе в фонде «Подари жизнь» Чулпан Хаматовой.

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Би-2Гарик Сукачевгруппа "Ночные снайперы"день рожденияДиана Арбенинаюбилей

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Рок-музыканты поздравили Диану Арбенину с юбилеем
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