Скончался режиссер культового фильма «Офицеры» Владимир Златоустовский

Именитый кинематографист ушел из жизни на 81-м году жизни.

Известный российский актер, режиссер и сценарист Владимир Златоустовский умер в возрасте 80 лет, сообщили в Союзе кинематографистов России. Что стало причиной смерти, пока не известно.

Златоустовский родился в 1939 году в Москве. В 1960 году он окончил Театральное училище имени Щукина и тогда же приступил к работе в Центральном детском театре столицы. В 1970 году Златоустовский начал работать на Киностудии имени Горького. Многим зрителям он запомнился в качестве режиссера сюжетов киножурнала «Ералаш».

Как актер Златоустовский дебютировал в 1960 году в военном фильме «Прыжок на заре», исполнив роль Булавина. Одной из самых запоминающихся работ кинематографиста стал культовый фильм «Офицеры» 1970 года. Златоустовский выступил в качестве второго режиссера картины, а также сыграл роль майора Гаврилова.

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Фильм «Офицеры» завоевал многочисленную армию поклонников благодаря не только блестящей игре актеров, но и музыкальным композициям. Одну из самых популярных песен — «Вечный огонь» — исполнил Владимир Златоустовский.

Вокальные данные режиссера пригодились и в других картинах. Он исполнил песню «Дай лапу, верный пес!» в сериале «Возвращение Мухтара-4», а также стал автором песен и исполнителем в фильме 2008 года «Москва улыбается».

Всего в режиссерской «копилке» Златоустовского — 15 фильмов и сериалов.