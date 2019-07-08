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Сергей Шнуров станет ведущим возрожденного шоу «Форт Боярд»

В новом сезоне примут участие Сябитова, Боня, Бледанс, Седокова и другие именитые участники.

Сергей Шнуров станет ведущим возрожденного шоу «Форт Боярд»
Сергей Шнуров станет ведущим "Форт Боярда" ФОТО: Global Look Press

Сергей Шнуров станет ведущим шоу «Форт Боярд», новый сезон покажет телеканал СТС. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Съемки программы уже начались во Франции, а в самой передаче примут участие сразу несколько известных представителей российского шоу-бизнеса.

По традиции, будет десять команд, которые сразятся за победу. Зрители увидят Анну Седокову, Викторию Боню, Егора Дружинина, Розу Сябитову, Сергея Светлакова, Михаила Шатца, Эвелину Бледанс, Алену Шишкову, Анну Хилькевич, Александра Незлобина и многих других.

Вести популярную программу доверят не менее популярному лидеру группы «Ленинград». Сергей Шнуров согласился на участие в шоу.

«Для меня это вызов. Не люблю соревнования, возможно, потому что в детстве перезанимался спортом. Но мне хочется воспитать в себе соревновательный дух, заразить героев и зрителей желанием оторвать «пятые точки» от диванов и побежать бороться со своими фобиями», – говорит будущий ведущий.

Шоу «Форт Боярд» в последний раз транслировалось на российском ТВ в 2013 году. Программа выходила в эфир с 1998 года. Изначально идея принадлежит французам, после сценарий шоу позаимствовали в тридцати странах мира.

Что касается нового ведущего, то вполне возможно, что Сергей Шнуров, после объявлении о последнем туре группы Ленинград, решил найти себя на телевидении. Для него это не первый опыт, он уже имеет внушительную фильмографию.

Пока о судьбе группировки ничего не известно, но музыкант Станислав Барецкий уже поделился, что после прощального тура группировки «Ленинград» займёт место фронтмена и станет вокалистом вместо бессменного Сергея Шнурова, сообщает сайт argumenti.ru.

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Сергей Шнуров станет ведущим возрожденного шоу «Форт Боярд»
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