Лайма Вайкуле рассказала о тяжелой борьбе с раком

Певица Лайма Вайкуле в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала о своей борьбе с онкологическим заболеванием. Певица могла умереть от рака молочной железы.

По ее признанию, о болезни знал только ее гражданский супруг Андрей Латковский. «Мы вдвоем перенесли это испытание. Не могу сказать, что это я победила. Считаю, что моей заслуги в этом нет никакой. Конечно, тяжелое испытание, но орден мне за это вовсе не надо», — отметила исполнительница.

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По ее признанию, после болезни она почувствовала себя совершенно другим человеком. «Я научилась любить других людей. Произошла переоценка ценностей. Теперь я считаю, что человек живет на свете для того, чтобы становиться лучше. Иначе я не вижу смысла в нашем пребывании на этой земле», — заметила Лайма Вайкуле.

Как сказала певица, прогнозы на то, что она победит рак молочной железы были не самыми оптимистичными. Примерно двадцать процентов из ста. Ведущий Борис Корчевников, который и сам знает, что такое опухоль и борьба с ней, спросил Вайкуле, верила ли она в успех. «Я не верила. При этом к смерти не могла относиться спокойно. К ней вообще невозможно привыкнуть, потому что это явление неестественное», — сказала певица.