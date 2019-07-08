Наталья Фриске обратилась к умершей сестре в день 45-летия Жанны

Сестра Жанны Фриске Наталья опубликовала на своей странице в Instagram трогательное обращение к старшей сестре Жанне, которая умерла пять лет назад в возрасте 40 лет от рака мозга.

«Моя девочка, сегодня твой день, сегодня тебе бы исполнилось 45. Скучаю очень», — подписала Наталья фото, на котором счастливые сестры обнимаются. В руках у Натальи — огромный букет лилий, который она, по всей видимости, в следующее мгновение преподнесла сестре.

Подписчики вспомнили безвременно ушедшую из жизни певицу добрыми словами. «До сих пор не укладывается в голове: почему, за что?! С днем рождения Жанночку! Царствие ей Небесное!», «Любим, помним, уважаем. Прекрасный человек! С днем рождения Жанну. Путь там, на небе, ей будет лучше, чем на земле. А мы, поклонники, сохраним память!», «Тепло исходит от этой фотографии..», «А у меня такое чувство, что она всегда с нами, она рядом, здесь, такая близкая и такая далекая..», — написали поклонники в комментариях.

В аккаунтах гражданского мужа Фриске, телеведущего Дмитрия Шепелева, пока никаких постов на тему дня рождения Жанны не появлялось.

Напомним, болезнь у певицы диагностировали вскоре после того, как она родила сына Платона от Дмитрия Шепелева. В январе 2014 года СМИ опубликовали первые сообщения о болезни звезды, сообщалось о том, что у нее диагностирована глиобластома, неоперабельная опухоль головного мозга. В июне 2015 Жанна умерла в своем доме, в подмосковной Балашихе.