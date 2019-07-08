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Алла Пугачева не смогла сдержать данное себе же обещание

Примадонну засняли с сигаретой в руках.

Алла Пугачева не смогла сдержать данное себе же обещание
Алла Пугачева Фото: Globallookpress.com

Самая знаменитая российская певица Алла Пугачева долгое время была подвержена пагубной зависимости. Образ Примадонны был немыслим без привычной сигареты между пальцев.

Сама актриса неоднократно заявляла, как тяготит ее вредная привычка, но никак не могла от нее отказаться. Тем не менее однажды Пугачева призналась, что бросила курить. Ее слова подтвердила старшая дочь Кристина Орбакайте. После этого на всех светских мероприятиях и на снимках вездесущих папарацци Примадонна была без сигарет.

Но оказалось, что зависимость взяла верх и Пугачева вновь вернулась к курению. В настоящее время Пугачева находится в гостях у своей коллеги и подруги Лаймы Вайкуле в Юрмале. И учится вести прямые эфиры в Instagram.

Во время одного из таких видео можно увидеть, что две подруги сидят за ноутбуком, общаются и в руке у Пугачевой вновь неизменная сигарета. Впрочем, в кадре нет детей Примадонны — Лизы и Гарри. Очевидно, звезда старается не подавать им плохой пример.

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Алла Пугачева не смогла сдержать данное себе же обещание
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