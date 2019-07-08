«Неделю назад послал муж»: Лолита снова высказалась о своем разводе

Лолита Милявская, которая на днях объявила о разводе с молодым мужем, назвала причину расставания с ним. 55-летняя певица сделала признание во время концерта, посвященного Дню семьи, любви и верности, на Донбассе.

«Меня только неделю назад послал муж. Поэтому я, может быть, и не являюсь олицетворением мне верности», — заявила артистка в перерыве между песнями.

Певица появилась перед поклонниками в черном облегающем комбинезоне и исполнила свои лучшие хиты. Зрители встретили артистку овациями, сообщает «Комсомольская правда».

О разводе Лолиты с ее пятым супругом, тренером по игре в сквош Дмитрием Ивановым, стало известно в начале июля. Певица опубликовала пост в соцсети, в котором дала понять поклонникам, что именно муж ушел от нее. Артистка также заявила, что сумела сохранить дружеские отношения с Дмитрием, который младше ее на 11 лет.

В непростой ситуации Лолиту поддержали многие звездные друзья. Так, Ирина Салтыкова заявила, что «у Лолиты все будет хорошо». А Анита Цой написала в Instagram, что певица «самая лучшая девочка на свете».

После новости о разводе Лолита уехала с гастролями на Донбасс. Но спокойствия ей нет и там. Певица сообщила, что едва не попала под обстрел.