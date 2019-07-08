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Принц Чарльз может занять трон Елизаветы II через два года

Королевский писатель Фил Дампье заявил, что королева скорее всего передаст полномочия сыну после того, как отметит 95-летний юбилей.

Принц Чарльз может занять трон Елизаветы II через два года
Принц Чарльз начал принимать на себя обязанности Елизаветы II. Фото: Global Look Press

Елизавета II занимает трон на протяжении 66 лет и является монархом с самым длительным «стажем» в истории королевской британской семьи.

В свое время королева заявила, что считает свою работу пожизненной и никогда не отречется от престола. Тем не менее, королевский эксперт Фил Дампье не исключает, что монархиня может делегировать часть своих обязанностей принцу Чарльзу. Это может случиться уже через два года.

«Идут разговоры, что когда ей исполнится 95 лет, то она несколько снизит темпы и издаст Акт о Регентстве через два года. Последний раз такой документ вышел в 1937 году, а спустя некоторое время Елизавета II взошла на престол», — поясняет Дампье.

Хотя ранее подобные предположения Букингемским дворцом решительно отметались, принц Чарльз постепенно берет на себя часть обязанностей своей матери.

«Он уже приступил к их выполнению, например, присутствовал на открытии парламента, а также конференции Содружества», — добавил писатель.

Согласно Акту о Регентстве от 1937 года по меньшей мере трое человек, включая принца Филиппа, канцлера казначейства Великобритании и спикера палаты общин должны будут привести доказательства, что «соверен по некоторым весомым причинам не может выполнять свои обязанности».

В то время как принц Чарльз возьмет на себе функции монарха, герцог Эдинбургский станет опекуном королевы, пишет Express.

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Принц Чарльз может занять трон Елизаветы II через два года
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