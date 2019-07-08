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Микелла Абрамова показала редкое фото с мамой и сестрой

Знаменитая семья поздравила подписчиков с важным праздником.

Микелла Абрамова показала редкое фото с мамой и сестрой
Алсу с дочерью Микеллой Абрамовой Фото: instagram.com/alsou_a

11-летняя дочь Алсу, Микелла Абрамова, благодаря шоу «Голос. Дети» прославилась на всю страну, едва не обогнав по популярности собственную мать. На долю юной девочки пришлось непростое испытание — ее семью обвиняли в нечестной победе Микеллы, однако скандал давно стих и наследница известной певицы вновь ведет привычный образ жизни.

В своем микроблоге начинающая певица опубликовала редкое фото — с мамой Алсу и старшей сестрой Сафиной. В отличие от своей младшей сестры, 13-летняя Сафина не упоминается на страницах светской хроники и ведет жизнь обычного подростка.

На снимке Алсу и обе дочери позируют с роскошными букетами нежных роз, пионов и эустом пастельных оттенков. Самый большой букет у Алсу, которая стоит в центре, а обе девочки, с букетами поменьше, внимательно смотрят на маму.

«Мы поздравляем вас с прекрасным и очень важным праздником- С Днём Семьи, Любви и Верности. Берегите ваших родных, близких и самых любимых!» – написала Микелла.

Поклонники в комментариях поблагодарили за поздравления и пожелали знаменитой семье оставаться такими же счастливыми и красивыми, как на фото.

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День семьидети звездМикелла Абрамовапевица АлсуСафина Абрамова

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Микелла Абрамова показала редкое фото с мамой и сестрой
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